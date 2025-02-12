На открытом уроке в округе Пушкинский воссоздадут два эпизода времен Великой Отечественной войны

Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при поддержке администрации Городского округа Пушкинский в поселке Зеленоградском проведет открытый урок истории для школьников: «Операция Дети».

Мероприятие запланировано на 16 февраля. К участию приглашены классные руководители, педагоги и все желающие жители муниципалитета. Урок ориентирован на учеников 5-9 классов, но будет познавательным для широкого круга зрителей. В школах муниципалитета предварительно пройдут тематические классные часы.

Проведение урока обеспечивают более 100 реконструкторов, представляющих военно-исторические клубы Москвы, Подмосковья и других регионов. В организации мероприятия также оказали помощь Клуб Военно-исторической реконструкции «Донская пулеметная команда», Сергиево-Посадская и Дмитровская епархия, Пушкинское и Ивантеевское благочиния.

Сбор зрителей состоится на поле. Предусмотрена работа полевой кухни. На поле воссоздадут два исторических эпизода. Будут задействованы пехота, кавалерия, артиллерия, легкая и тяжелая техника. Запланированы спецэффекты. Цель мероприятия — рассказать о жизни детей в оккупации в годы Великой Отечественной Войны, о героях, которые препятствовали их оккупации и спасали жизни ребят.

«Открытый урок ставит своей задачей напомнить подрастающему поколению, что нашим родителям нацисты готовили участь людей второго сорта и рабов. Показать героизм русского солдата в жертвенном подвиге защиты своей Родины и объяснить подрастающему поколению важность единства народа перед лицом внешних угроз. Урок акцентирует внимание на судьбе детей, которые становятся невинными жертвами любого военного конфликта, но именно ради них солдаты отдают свои жизни на поле боя в битве за мирное будущее своей Родины», — сообщили в администрации муниципалитета.

Еще одна задача урока — побудить молодое поколение интересоваться историей родной страны и изучать ее.

Ранее сообщалось, что глава округа Пушкинский провел совещание по подготовке к празднованию 80-летия Победы.