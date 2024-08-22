На пароме в порту «Кавказ», который атаковали ВСУ, находились пять человек

Пять человек могли присутствовать на железнодорожном пароме с цистернами в порту «Кавказ», который попал под удар киевского режима. Об этом в четверг, 22 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что к настоящему моменту о пострадавших ничего неизвестно. Судьба экипажа устанавливается. На месте работают экстренные службы.

На тушение к цистернам с горюче-смазочными материалами выехал пожарный поезд. В спасательной операции задействованы более 100 человек и 34 единицы техники. Площадь возгорания неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что в порту «Кавказ» горит ж/д паром «Конро Трейдер», который ВСУ атаковала ракетами «Нептун» с территории Одессы. Из-за происшествия временно приостановили движение по Крымскому мосту. Со стороны Керчи в пробке выстроились 980 машин и еще 400 у Тамани.