В порту «Кавказ» пожар из-за обстрела топливных цистерн

Армия Вооруженных сил Украины нанесла удар по железнодорожному парому в порту «Кавказ». На месте происшествия произошло возгорание топливных цистерн. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим - атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ»,— заявили сотрудники ведомства.

Уточняется, что на месте работают спецслужбы. Площадь пожара уточняется. О пострадавших к настоящему моменту ничего неизвестно.

По данным SHOT, порт попал под обстрел ракетами «Нептун» из Одесской области. Под ударом оказался ж/д паром «Конро Трейдер». Отмечается, что из-за обстрела временно прекратили движение по Крымскому мосту.

Ранее сообщалось о том, что на военном объекте под Волгоградом начался пожар из-за атаки беспилотников. Несмотря на то, что противовоздушная оборона смогла отразить удар БПЛА, обломки дронов, упавшие на землю, стали причиной возгорания.