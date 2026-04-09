На печально известной шахте «Листвяжной» произошло новое ЧП: под угрозой были 80 горняков

На кузбасской шахте «Листвяжная», где в 2021 году при взрыве погиб 51 человек, произошло новое чрезвычайное происшествие. Горняк получил травму тяжелой степени, после чего Ростехнадзор ограничил работу предприятия на месяц. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на заявление представителя ведомства Андрей Виль.

По словам Виля, инспекторы оперативно провели проверку после случившегося и выявили несоблюдение требований к документации по проведению и креплению горной выработки. Именно эти нарушения привели к жесткому травмированию работника. Работу шахты «Листвяжная» ограничили на 30 суток.

Тяжелые травмы на этой неделе получил еще один горняк — на шахте имени Кирова. Там также нашли нарушения, и предприятие остановили на 17 суток. Всего за неделю инспекторы приостанавливали работу восьми кузбасских шахт. В Ростехнадзоре подчеркнули, что благодаря этим мерам удалось сохранить жизнь и здоровье порядка 80 человек, которые могли бы пострадать при потенциальных авариях со взрывами пыле-метановоздушной смеси.

Трагедия на «Листвяжной» произошла 25 ноября 2021 года. В 08:23 по местному времени на глубине 250 метров в вентиляционном штреке взорвалась метановоздушная смесь. Под землей в тот момент находились 285 горняков. Дым по вентиляции распространился по всей шахте, самостоятельно на поверхность смогли подняться 236 человек.

Тем временем становится известно о новых деталях уголовного дела против бывшего совладельца «Листвяжной» Владимира Гридина. Экс-депутату Госдумы заочно предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). Беглого миллиардера заочно арестовали и объявили в международный розыск.

По данным следствия, Гридин покинул Россию и скрывается на территории княжества Монако. Точное местонахождение фигуранта установить не удается. В случае поимки в России или экстрадиции его автоматически отправят в следственный изолятор на два месяца. Напомним, с 2007 по 2015 год Гридин был депутатом Госдумы и занимал пост заместителя председателя комитета по транспорту.

