На передовой появился автобус-стоматология для бойцов СВО

Российские военнослужащие смогут лечить зубы прямо в зоне проведения специальной военной операции. Видео с автобусом опубликовал телеграм-канал SHOT в субботу, 24 августа.

Транспорт совсем скоро отправится на Донецкое направление, чтобы оказывать помощь по заявкам. Мобильный медицинский кабинет был оборудован активистами Народного фронта. На кадрах руководитель волонтерского отряда «Омск — Донбасс» Сергей Королев показал внутреннее обустройство автобуса.

Здесь установлен генератор, мойка, стерилизационное оборудование и необходимая зубная техника. Это позволит двум врачам-стоматологам проводить полноценный прием пациентов.

Ранее в Сети появился ролик со спасением срочника, вступившего в бой с ВСУ. Сослуживца подобрали на машине контрактники.