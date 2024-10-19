На Пхеньян рухнул южнокорейский разведывательный дрон

В районе Сопхо в столице Северной Кореи Пхеньяне обнаружены обломки южнокорейского разведывательного беспилотника, заявил представитель Министерства обороны КНДР, его цитирует ЦТАК.

Сообщается, что ранее указанный дрон был продемонстрирован на торжественных мероприятиях в честь по случаю празднования в Сеуле Дня армии Южной Кореи.

«Эксперты пришли к выводу, что беспилотник, потерпевший крушение в районе Сопхо города Пхеньяна, — малоразмерный дрон дистанционной разведки Командования операций дронов военных ведомств Республики Корея», — подчеркнул представитель Минобороны КНДР.

Как уверены в северокорейском оборонном ведомстве, беспилотник мог быть задействован для разбрасывания листовок. В Минобороны предупредили, что следующий такой инцидент официальный Пхеньян расценит как объявление войны со стороны Южной Кореи, что повлечет за собой незамедлительный ответный удар.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог выстрелами.