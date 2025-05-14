На пляж в Анапе опять выбросило мазут

На один из пляжей Анапы вновь выбросило мазут, который оказался на территории отеля. О данном факте сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродукта обнаружили на том же участке побережья, где их фиксировали накануне, 13 мая. Это территория возле отеля „Пляжный поселок“ в Анапе», — приводится информация в сообщении.

Подчеркивается, что нефтепродукты были убраны в короткие сроки, а затем очистка продолжилась. На других участках берега южного города факты выбросов не зафиксировали.

В декабре 2024 года в районе Керченского пролива крушение потерпели танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», после чего в воде оказалось порядка 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Ранее стало известно о том, что в Красноярском крае опрокинулся бензовоз, из-за чего в почву попало 14 тонн дизельного топлива.