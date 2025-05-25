На плюнувшего в георгиевскую ленту стримера возбудили дело

В отношении стримера, который в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале несколько раз плюнул в георгиевскую ленту, было возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой запечатлен мужчина, несколько раз сплевывающий на георгиевскую ленту. По предварительной информации, инцидент произошёл накануне празднования Дня Победы.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)», — сказал собеседник агентства.

При этом фамилия, имя обвиняемого, а также место, где именно все произошло, собеседник журналистов не уточнил.

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