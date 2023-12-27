На площади в Буэнос-Айресе собрались тысячи людей, недовольных новым президентом

В центре Буэнос-Айреса тысячи людей собрались на площади у судов, чтобы выразить недовольство решениями нового президента. Об этом сообщает РИА Новости .

Акцию протеста организовали местные профсоюзы, при этом ее проведение было согласовано с властями. Люди вышли на площадь и прилегающие улицы, чтобы выразить недовольство указами о 300 реформах, подписанными новым президентом Хавьером Милей.

В прежние годы такие акции всегда приводили к перекрытию дорог и блокированию движения, но этот протес не повлиял на жизнь города. Дело в том, что президент пригрозит применить силу против населения, если движение будет перекрыто. Из-за этого акция прошла в спокойной обстановке, во время которой люди выкрикивали лозунги, но не создавали беспорядков.