На ПМЭФ обсудили развитие русской культуры и ее роль в построении международных отношений

Дискуссия о русской культуре и ее влиянии на международные отношения прошла на полях ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге. Спикеры поделились разными мнениями на тему «Искусство без границ: развитие культурной дипломатии». Среди участников обсуждения был и управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Президент Республики Сербской Милорад Додик открыл дискуссию и силе культуры на международном пространстве. Он отметил, за последние десять лет мир серьезно изменился, стал более мультикультурным. Гендиректор музея «Государственный Эрмитаж» Михаил Пиотровский отметил, что культура никогда не исчезнет, если уже укрепила свои позиции в мире.

Во время дискуссии также встал вопрос об отмене русской культуры. Это спорное понятие, ведь интерес к ней во многих странах только растет. В то же время отечественные фильмы не слишком популярны за рубежом, и здесь России еще предстоит наверстать сотрудничество с представителями сферы кино.

«Современные цифровые среды предполагают очень большие возможности дистрибуции российского контента в мире. С одной стороны, это дружба, с другой – бизнес. Если твой контент востребован в мире, это способствует дружеским и партнерским отношениям. Но бизнес на основе короткой совместной выгоды можно построить вокруг всего, а сложные долгосрочные партнерские отношения выстраиваются именно на языке культуры и медийной коммуникации. Сегодня Россия способна импортозаместить ушедшие бренды и может выстраивать систему международной коммуникации. И это то, чем российские медиа будут заниматься в ближайшее время», — заявил в ходе дискуссии управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

России еще предстоит расширить свои горизонты и провести работу над крупными культурными проекты разных планов. Сейчас огромную роль в этом вопросе играют медиа, способные воздействовать на общественность и знакомить их с чем-то новым.

Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 июня. На его полях недавно выступил Владимир Путин, который сделал ряд важных заявлений о постепенном повышении МРОТ, индексации пенсий работающим пенсионерам, СВО, экономике и многом другом.

Ранее сообщалось, что были раскрыты потери со стороны РФ и Украины в ходе спецоперации.