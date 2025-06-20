На ПМЭФ появились матрешки от 50 до 385 тыс. руб.
На ПМЭФ появились матрешки бренда My Matreshka за 385 тыс. руб.
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) участникам предложили приобрести матрешки по цене, достигающей сотен тысяч рублей. Видеозапись, сделанную на месте событий, разместили в телеграм-канале «Кровавая барыня».
На одном из выставочных стендов ПМЭФ были представлены матрешки от бренда My Matreshka в разнообразном исполнении. В частности, посетители могли выбрать изделия из дерева, а также экземпляры, декорированные стразами.
Ценовой диапазон продукции — от 50 до 385 тыс. руб., что обусловлено габаритами. Компания предлагает матрешки ростом от 35 до 170 см.
Ранее сообщалось, что матрешка может стать символом туризма для Шатуры.