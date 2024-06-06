Сессию «Империя зла» на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге представит телеканал RT . В ходе обсуждения ответят на главный актуальный вопрос: «смог ли Запад демонизировать Россию?».

Бесконечные санкции, политическое и международное давление, антироссийская пропаганда, тайные попытки действовать на поле сражения чужими руками. Эти и другие темы поднимут в ходе ПМЭФ на сессии канала RT 7 июня, в 10:30 по московскому времени.

В ходе сессии выступит бывшая гоава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая в настоящее время руководить G.O.R.K.I. СПбГУ. Также среди ключевых лиц колумнист RT.com, бывший морпех-разведчик из США Скотт Риттер и экс-помощница Байдена Тара Рид. Выступят также ведущий Александр фон Бисмарк и интернет-блогер Джексон Хинкл.

Модератором выступает ведущая канала Оксана Бойко.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о реализации заключенных на полях ПМЭФ соглашений.