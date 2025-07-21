На Подмосковье обрушились тропические ливни, которые могут задержаться на всю неделю

По прогнозу экспертов, такая ситуация может наблюдаться на протяжении всей недели. Об этом сообщил телеграм-канал «Прямой эфир».

По данным микроблога, мощный ливень уже привел к тому, что транспорт в регионе стал работать с затруднениями. Легковые автомобили глохнут на дорогах, у них водой заливает двигатели. Все это сопровождается грозой, а также заметным усилением ветра, его скорость доходит до 15 м/с. В ряде районов цены на услуги такси уже поднялись в три раза. При этом одним днем, по прогнозам экспертов, разбушевавшаяся стихия не ограничится.

«Ливни накрыли Москву и Подмосковье на всю неделю», — указали авторы этого сообщения.

Синоптики говорят, что на протяжении одного дня на регион выльется до 40% месячной нормы осадков. В Москве уже отмечены перебои в работе метрополитена. На фиолетовой ветке интервалы движения поездов увеличены до 20 минут и даже больше. По осторожным прогнозам метеорологов, дождь может прекратиться во второй половине дня, к 15.00.

Ранее управление МЧС по Подмосковью уже предупредило людей о резком ухудшении природных условий. Оно рекомендовало жителям Московской области соблюдать повышенные меры безопасности. Пешеходам необходимо держаться подальше от деревьев, линий электропередачи и металлоконструкций. Следует избегать открытых пространств и водоемов, а также держаться на безопасном расстоянии от неустойчивых строений.