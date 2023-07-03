На подмосковном портале «Добродел» стартовал второй этап голосования по ремонту дорог на 2024 год

Уже более четырнадцати тысяч пользователей портала «Добродел» уже приняли участие во втором этапе голосования по ремонту дорог на следующий год. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Отмечается, что жители Подмосковья смогут принять участие в нем до конца августа. По результатам второго этапа определятся участки, которые включат в программу ремонта на следующий год. При этом проголосовать можно только за одну дорогу, а также можно поделиться своим мнением и оставить комментарий о любой другой дороге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важных переменах в транспортной инфраструктуре, которые ждут жителей Бронниц.