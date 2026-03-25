На подмосковном рынке труда вырос спрос на пенсионеров: вакансии открыты на складах и ПВЗ
На рынке труда Подмосковья вырос спрос на сотрудников пенсионного возраста. Об этом в интервью REGIONS рассказала кадровый специалист Виктория Карпова.
По ее словам, работодатели ценят людей преклонного возраста за опыт, стабильность и ответственное отношение к делу. Все чаще пожилым людям предлагают вакансии с удобным графиком, позволяющим совмещать работу с семейными обязанностями и хобби.
«Мы стараемся предлагать им не только те вакансии, которые соответствуют их навыкам, но и те, что позволят им работать в удобном для них режиме», — отметила эксперт.
Она добавила, что наибольшим спросом у пенсионеров пользуются административные должности, работа в охране объектов, а также на складах. Особенно востребованы продавцы и сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов.
Много вакансий и в складской логистике — туда охотно берут кладовщиков, операторов распределительных центров, упаковщиков. В Чехове, например, на сайте по поиску работы размещены десятки таких предложений. Зарплата варьируется от 2 до 4 тысяч рублей за смену в зависимости от количества отработанных выходов.
Для самих пенсионеров работа — это не только дополнительный доход, но и возможность поддерживать активность мозга, сохранять социальные связи и узнавать новое.
Например, житель Чехова Виктор Коротков устроился на распределительный центр. Он рассказал, что его полностью устраивает гибкий график и зарплата.
Другая жительница города Ольга Есина работает в пункте выдачи маркетплейса — ей нравится общаться с людьми, а близость к дому экономит время.
Такие примеры становятся все более распространенными. Работа в пенсионном возрасте перестает быть вынужденной мерой и превращается в осознанный выбор, выгодный и для самих сотрудников, и для работодателей.
