На популярном курорте стая бродячих собак пыталась загрызть россиянку

На популярном индийском курорте Гоа зафиксирован тревожный инцидент, который может повлиять на безопасность тысяч отдыхающих. Об этом со ссылкой на Shot пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

На пляже Колва стая бродячих собак напала на туристку из России. По информации телеграм-канала, агрессивные животные окружили женщину во время отдыха; одна из собак успела укусить ее за палец и ягодицу. Несмотря на то, что россиянке удалось самостоятельно отбиться от нападавших, она получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Врачи местной клиники провели стандартный в таких случаях протокол: пострадавшей вкололи препараты для профилактики бешенства и назначили дальнейшее наблюдение.

Туристам же напомнили, что стаи, часто формирующиеся на территории пляжей, рынков или уличных кафе, могут представлять реальную опасность, особенно в вечернее и ночное время.

