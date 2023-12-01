На пост председателя Госспецсвязи Украины назначен новый руководитель

На Украине завели уголовное дело на бывшего председателя Госспецсвязи и его заместителя, на пост назначен новый начальник управления. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук, на пост руководителя ведомства назначен Юрий Мироненко. Также сообщается, что на Украине назначили нового замминистра обороны, теперь должность занял Виталий Половенко.

Прошлый начальник Госспецсвязи Юрий Щиголь стал фигурантом уголовного дела, его обвиняют в присвоении 1,7 миллиона долларов из средств госбюджета. Вместе с Щиголем под следствием оказался его заместитель.