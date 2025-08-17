В Херсонской области на правом берегу Днепра была ликвидирована группа иностранных наёмников из Франции, поведал в беседе с РИА Новости оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Хаба, который входит в состав группировки войск «Днепр».

По словам российского военного, французы прибыли с различными багажом. Было очевидно, что это были операторы БПЛА. Они готовились атаковать наши позиции. Среди них были люди европейской внешности, а также темнокожие и светлокожие люди. Однако по их шевронам определили, что это были именно французы.

«Наблюдали иностранных наемников... И была такая тема, что отрабатывали с несколькими расчетами, и "Мавиков" (дроны модели DJI Mavic. — Прим. ред.) два-три висело. В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то», — сказал Хаба.

Как рассказал военнослужащий, его подразделению доводилось сталкиваться с боевиками из Франции и Грузии на правом берегу Херсонской области, который был оккупирован.

Ранее сообщалось, что наемники из США и Британии начали руководить украинскими войсками.