На предпринимателя Аяза Шабутдинова поступили новые заявления о мошенничестве
Фото: [©РИА Новости/Мария Девахина]
В развитии скандала вокруг блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова появился новый оборот - на публичную личность поступило еще 12 заявлений о мошенничестве.
Все они были поданы в Министерство внутренних дел России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение главы «Общероссийского движения предпринимателей».
Ранее сообщалось о том, что Аяз Шабутдинов стал объектом внимания правоохранительных органов после ряда обвинений в финансовых махинациях и мошенничестве, предъявленных им участниками его марафонов и курсов. Блогер, известный своими онлайн-курсами и активностью в сфере предпринимательства не признает обвинения.
Вопросы о легитимности бизнес-практик Аяза Шабутдинова остаются под вниманием общественности, а следователи продолжают разбираться в подробностях предъявленных обвинений.