На премии «Новое Радио AWARDS 2025» более 6 млн слушателей и зрителей сделали мир добрее

Церемония вручения премии «Новое Радио AWARDS 2025», объединившая музыкальное шоу и благотворительный марафон в поддержку Благотворительного фонда Константина Хабенского, привлекло более 6 млн слушателей и зрителей. Музыка и хорошее настроение транслировалось в прямом эфире 10 апреля на протяжении 10 часов.

Фото: [ «Новое Радио AWARDS» ]

Уже с 08:00 мск утреннее шоу «1+1» с ведущими Кириллом Калининым и Райтрауном поднимало настроение слушателей. Они и познакомили зрителей с номинантами и гостями мероприятия. Так, на сцене в прямом эфире выступили известные артисты, включая Mary Gu, Асию и Мишу Марвина.

В начале марафона «Новое Радио» сделало первый взнос в размере 10 млн руб. В течение всего эфира удалось собрать впечатляющую сумму — 14 104 207 руб., которая пойдет на лечение детей с онкологией.

Фото: [ «Новое Радио AWARDS» ]

В ходе церемонии были объявлены победители в различных номинациях. Певица Татьяна Куртукова получила награду «Выбор слушателей» — она прославилась песней «Матушка-земля». Певицу MONA признали прорывом года, а группа «Моя Мишель» была признана лучшим музыкальным коллективом.

Артисты Дима Билан и Мари Краймбрери получили награду за лучшую коллаборацию года, а лучшим синглом был назван трек «Пожары» от XOLIDAYBOY. Лучшим артистом года был признан рэпер МОТ.

Специальная награда за вклад в развитие благотворительности была вручена Александру Цыпкину.

В финале премии Роман Емельянов и Константин Хабенский обсудили необходимость благотворительности и социальной ответственности артистов. Завершился благотворительный марафон призывом к слушателям делать добро и не забывать о музыке как источнике вдохновения и поддержки.

Ранее издание Deadline сообщило, что у премии «Оскар» появится новая номинация.