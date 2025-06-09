На протестах в Сан-Франциско заметили советские флаги

В ходе протестов в Сан-Франциско участники акций были замечены с советскими флагами, о чем сообщил телеграм-канал SHOT. В Лос-Анджелесе полиция уже третий день применяет спецсредства, такие как светошумовые гранаты и слезоточивый газ, для прекращения протестов.

Демонстранты сооружают баррикады из подручных средств, перекрывая движение по улицам. На шоссе 101 группа протестующих, выражая несогласие с иммиграционной политикой, поджигает беспилотные такси и уничтожает чучела, изображающие Трампа.

В связи с эскалацией насилия центральный полицейский участок объявил чрезвычайное положение и рекомендовал жителям покинуть зону беспорядков. Движение в районе пересечения Фигероа и 11-й улицы в центре города заблокировано.

Согласно информации от представителей правоохранительных органов, для урегулирования ситуации в окрестностях Темпл-стрит и Мэйн-стрит было дано разрешение на использование несмертельного оружия, включая светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.

Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность, увидев фотографию с акций протеста в Лос-Анджелесе. Он разместил изображение протестующего с флагом Мексики в социальной сети X, сопроводив его комментарием, в котором подчеркнул, что считает увиденное ненормальным.

6 июня в Лос-Анджелесе были проведены массовые задержания нелегальных иммигрантов, что спровоцировало волну демонстраций и столкновений между протестующими и полицией. В администрации Белого дома текущие события квалифицировали как мятеж.

Ранее Трамп пообещал положить конец «вторжению мигрантов».