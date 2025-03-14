На региональный форум в Каширу планируют пригласить блогера-миллионника

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов провел очередное заседание рабочей группы по туризму, в рамках которого было озвучено много новых предложений.

Участники мероприятия обсудили график событий, запланированных на весенне-летний сезон. Юные журналисты из медиацентра «Росток» Кирилл Зайцев и Ксения Степанова внесли предложения по привлечению блогеров для проведения фестиваля «Тутвамнадо». Глава округа внимательно выслушал мнение горожан.

«Развили эту идею. Решили организовать в Кашире региональный форум блогеров и пригласить известного спикера с миллионной аудиторией. Рассчитываем в этом вопросе получить поддержку Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области», — рассказал Михаил Шувалов.

В ходе мероприятия также обсудили детали установки на территории округа мини-скульптур дракона и кота. Спикеры также согласовали даты проведения различных фестивалей, в том числе по резьбе по дереву и спортивного.

Ранее сообщалось, что глава Каширы провел бизнес-завтрак с предпринимателями и напомнил о мерах поддержки.