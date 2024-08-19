На реке в ХМАО нашли тело последнего пропавшего при ЧП с моторными лодками

В Сургутском районе ХМАО нашли мертвым мужчину, пропавшего после опрокидывания моторных лодок. Как сообщает ugra-news.ru , это последняя жертва ЧП. Информацию на официальном портале также подтвердили специалисты «Центроспаса-Югории».

Лодки перевернулись на реке Малый Еган в ХМАО. Пропавшими после этого числились восемь югорчан из числа коренных народов, включая троих детей. По обновленным данным, местные жители 18 августа в ходе поисков нашли тело 49-летнего мужчины.

Отметим, что в роковой день, 8 августа, девять человек пересекали Малый Еган на двух моторных лодках. В ходе столкновения транспорт перевернулся, а его пассажиры стали тонуть. Выжить удалось одной женщине: она единственная надела спасательный жилет.

В поисках пропавших участвовали сотрудники ГИМС и ханты, коренное население района.

Ранее сообщалось, что вооруженные волонтеры на лодках вывозят людей из Курской области.