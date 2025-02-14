На российских складах почти закончились популярные иномарки

На российском рынке почти не осталось доступных новых иномарок. С 2022 года их производство прекратилось, а оставшиеся автомобили были распроданы дилерами, сообщил автоэксперт Егор Васильев в интервью агентству «Прайм».

По мнению Васильева, данная ситуация является «обычной». Последние остатки официально ввезенных автомобилей, не относящиеся к китайским маркам, были проданы. Спрос на них, по его оценке, проявлял скорее инерцию: у потребителей оставались воспоминания о «высоком качестве» корейских авто, а их прошлые недостатки были забыты.

Текущая попытка зайти на рынок через параллельный импорт означает неоправданные расходы и риски, касающиеся дальнейшего обслуживания автомобилей.

Кроме того, ранее в Россию поступали машины, адаптированные к климатическим условиям, а сейчас предлагаются модели, не учитывающие особенности местной среды — это значительный их минус.

Вместо ушедших брендов на рынке появились китайские автомобили, которые, несмотря на текущие условия, предлагают разнообразие моделей и цен, позволяя покупателям приобретать новые машины.

Ранее сообщалось, что BMW протаранил пассажирский автобус на Киевском шоссе в Москве.