На рынке труда увеличилось число резюме подростков

В течение первых трех месяцев 2025 года в России наблюдался значительный скачок в активности подростков, стремящихся найти работу на неполный день. Согласно данным, предоставленным сервисом «Авито Работа», количество юных соискателей работы увеличилось более чем в два раза, передает РБК.

Число резюме, опубликованных лицами в возрасте от 14 до 17 лет, выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ожидании введения в действие нового законодательства аналитики «Авито Работа» определили перечень наиболее популярных среди подростков профессий, где отмечен наибольший рост числа претендентов в период с января по март 2025 года.

Наиболее выраженный интерес подростки проявили к профессии фотографа. Количество резюме, связанных с данной деятельностью, увеличилось вдвое в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Почти столь же значительный рост (97%) зафиксирован в числе резюме на позицию актера. В среднем, подростки, заинтересованные в данной работе, хотели бы получать около 30 000 руб. в месяц при условии частичной занятости.

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать изменения в статье 268 Трудового кодекса, которые позволят работодателям привлекать несовершеннолетних (от 14 лет и старше), желающих подработать, к работе в выходные и праздничные дни в период летних каникул.

Для этого потребуется согласие одного из родителей (для подростков младше 15 лет) и направление от органов службы занятости.

Ранее сообщалось, что двое подростков в Кировской области попали в больницу из-за курения вейпов.