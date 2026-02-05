На Сахалине из-за надвигающейся метели отменяют движение междугородних автобусов

В южных районах Сахалина 6 февраля ожидается ухудшение погодных условий: метель, порывистый ветер и значительное снижение видимости, сообщило региональное управление МЧС России. В связи с этим вводятся ограничения на движение междугородного пассажирского транспорта.

С ночи на 6 февраля будет прекращено движение автобусов по участку федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха с 55-го по 120-й километр (от села Стародубское до отмыкания на автодорогу Арсентьевка — Ильинское).

Также перекрыты для проезда автобусов участки трасс: с 0-го по 46-й километр (Огоньки — Невельск) и с 5-го по 41-й километр (Невельск — Холмск). Информация о времени снятия ограничений будет опубликована дополнительно по мере улучшения погодной обстановки.

Ранее сообщалось, что в Охотском море эвакуируют рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине.