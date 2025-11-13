На Сахалине кошка почти сутки просидела на столбе высотой с пятиэтажный дом

В Южно-Сахалинске, в районе Луговое, развернулась настоящая драма с благополучным финалом. 13 ноября местные жители стали свидетелями операции по спасению домашней кошки, которая забралась на осветительную опору высотой с пятиэтажный дом и провела на морозе почти сутки, сообщил портал «АСТВ».

Животное, устроившееся на небольшом фонаре на уровне 3-4 этажа, было замечено горожанами возле дома на 2-й Северной улице. Очевидцы немедленно попытались помочь, обратившись в экстренные службы. Однако в МЧС сообщили, что не могут провести эвакуацию, поскольку провода на столбе находятся под напряжением, что создавало угрозу для жизни спасателей.

Последующие попытки горожан найти ответственных за спасение питомицы зашли в бюрократический тупик. Как рассказала одна из очевидцев, энергетики перенаправили их в одну организацию, та — в другую, и круг замкнулся. Не дождавшись помощи от официальных служб, люди проявили инициативу и самостоятельно заказали автовышку.

В результате оперативного вмешательства смелых горожан кошка была благополучно спущена на землю. Как выяснилось, у пушистой беглянки есть хозяйка, которая также участвовала в операции и с облегчением забрала свою любимицу домой.

