На Сахалине размыло сопку, затоплены улицы и дворы
Mash: дождь размыл сопку в Корсакове, образовав глиняные реки во дворах
Телеграм-канал Amur Mash сообщил, что в Корсакове на Сахалине из-за сильных дождей сопка оказалась сильно размыта, что привело к образованию потоков глины вместо дорог.
На Советской улице природные источники забили прямо из склона холма, а прилегающая территория была покрыта толстым слоем желтой грязи. Улица Нагорная полностью затоплена. На видео, размещенном в Сети, местная жительница выражает недовольство тем, что для укрепления сопки использовали мешки с песком, предрекая, что вскоре «весь двор будет в грязи».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде жители пожаловались на фекальный потоп и комаров в доме.