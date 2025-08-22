На Сахалине размыло сопку, затоплены улицы и дворы

Телеграм-канал Amur Mash сообщил , что в Корсакове на Сахалине из-за сильных дождей сопка оказалась сильно размыта, что привело к образованию потоков глины вместо дорог.

На Советской улице природные источники забили прямо из склона холма, а прилегающая территория была покрыта толстым слоем желтой грязи. Улица Нагорная полностью затоплена. На видео, размещенном в Сети, местная жительница выражает недовольство тем, что для укрепления сопки использовали мешки с песком, предрекая, что вскоре «весь двор будет в грязи».

