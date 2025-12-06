На Сахалине ребенок получил ожоги после аварии на теплосети

Вторым пострадавшим в результате масштабной аварии на теплосетях в Южно-Сахалинске стал ребенок, сообщил портал ASTV.

Утром 5 декабря 13-летний мальчик получил ожоги второй степени на ул. Бумажной, где произошел порыв трубы. Подросток наступил в кипяток, хлынувший из поврежденной магистрали.

Вместе с матерью его доставили в травмпункт детской областной больницы, где ему оказали первую медицинскую помощь и обработали раны. При этом мать ребенка столкнулась с проблемами при попытке связаться с ответственными службами.

По словам женщины, телефоны аварийной службы АО «Сахалинская коммунальная компания» (СКК) либо были заняты, либо не отвечали. Сахалинка выразила недоумение отношениями коммунальщиков к аварии, но не стала разбираться с ними через суд.

Ранее сообщалось о первом пострадавшем, получившим ожог из-за прорыва на теплотрассе в Южно-Сахалинске.