На Сахалине спрогнозировали сильные морозы 2 января

В четверг, 2 января, в Сахалинской области прогнозируется резкое похолодание, особенно в долинах, где температура может достичь −39°С, сообщила пресс-служба сахалинского УГМС.

В северных и центральных частях региона ожидается преимущественно ясная погода, лишь на крайнем севере возможен слабый снег.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с, на севере усиливаясь до 9–14 м/с. Ночью температура составит −24…-29°, в долинах опустится до −39°С, а на крайнем севере до −18…-23°С. Днем воздух прогреется до −11…-16°С, в отдельных районах до −21°С.

На юге области местами пройдет слабый снег. Ветер северный, 6–11 м/с. Ночью столбики термометров покажут −12…-17°С, местами понижаясь до −18…-23°С. Днем температура будет колебаться в пределах −6…-11°С.

На Курильских островах также возможен слабый снег. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью температура составит −4…-9°С, днем — −1…-6°С.

Ранее сообщалось, что с первых рабочих дней в Москве ударят январские морозы.