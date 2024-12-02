На Сахалине задержали гражданина Исландии при попытке уплыть в Японию на лодке

Приключение мужчины обернулось для него депортацией. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Попытка незаконного пересечения российско-японской морской границы закончилась для гражданина Исландии депортацией. Мужчина, решивший совершить путешествие на маломерном судне, был задержан российскими сотрудниками береговой охраны. Суд признал его виновным в нарушении правил въезда и пребывания в Российской Федерации.

Вместо запланированного приключения исландца ждало принудительное выдворение за пределы страны. После завершения всех формальностей, его сопроводили к пункту пропуска. Кроме того, исландцу запретили въезд в Россию на 5 лет. Другие подробности не разглашались.

Ранее 2 человека погибло после крушения рыболовного судна у берегов южнокорейского острова Чеджу.