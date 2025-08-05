На Сахалине засняли ждущего на остановке автобуса медведя
Mash: медведь показал знания ПДД и ждал автобуса на остановке
Фото: [unsplash.com]
На Сахалине, на острове Итуруп, медведь продемонстрировал отличное знание правил дорожного движения, перейдя дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash, опубликовавший видео инцидента.
На кадрах видно, как животное подходит к проезжей части, дожидается, когда освободится пешеходный переход, и аккуратно пересекает дорогу, после чего направляется в сторону автобусной остановки.
«Медведь, знающий ПДД на «отлично», ждал автобуса на остановке. Самый ответственный пешеход найден на Курилах», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Ранее сообщалось, что экстремал устроил опасный забег за медведями по полям.