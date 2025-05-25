На сайте приставов заработал реестр должников по алиментам

На сайте Федеральной службы судебных приставов появилась информация о должниках по алиментам. Чтобы узнать о своих долгах, нужно перейти на главную страницу и выбрать раздел «Узнай о своих долгах».

Как уже сообщалось ранее, руководитель службы Дмитрий Аристов заявил, что информация о должниках по алиментам в реестре будет доступна всем желающим до тех пор, пока они не погасят свои долги.

Ранее сообщалось, что миллионы россиян не могут выехать из страны из-за долгов.