На сайте приставов заработал реестр должников по алиментам
На сайте ФССП должников по алиментам может отследить теперь каждый
Фото: [Медиасток.рф]
На портале Федеральной службы судебных приставов появился открытый список должников по алиментам, как выяснило агентство РИА Новости.
На сайте Федеральной службы судебных приставов появилась информация о должниках по алиментам. Чтобы узнать о своих долгах, нужно перейти на главную страницу и выбрать раздел «Узнай о своих долгах».
Как уже сообщалось ранее, руководитель службы Дмитрий Аристов заявил, что информация о должниках по алиментам в реестре будет доступна всем желающим до тех пор, пока они не погасят свои долги.
Ранее сообщалось, что миллионы россиян не могут выехать из страны из-за долгов.