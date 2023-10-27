На саммите в Брюсселе лидеры ЕС решили продолжить помогать Украине

В основном речь идет о продолжении военной поддержки Украины. При этом на саммите подчеркнули, что помощь должна соответствовать интересам стран Евросоюза и не нарушать безопасность государств.

Составленный на саммите документ указывает, что военная поддержка Украине будет предоставляться только при условии соблюдения потребностей отдельных стран Евросоюза, также при определении количества оказываемой помощи должны учитываться потребности всех стран.

Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».