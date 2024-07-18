На семи дорогах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
На семи региональных дорогах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности. Работы провели специалисты «Мосавтодора».
Так, ремонт «лежачих полицейских» завершили на дорогах в Коломне, Химках, Ивантеевке, в деревне Кулаково под Шатурой, в селе Барановское под Воскресенском, в поселке Курсаково под Истрой и в Малаховке городского округа Люберцы, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Искусственные неровности необходимы для принудительного снижения скорости. «Лежачие полицейские» расположены рядом с социально значимыми объектами и в потенциально опасных местах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье благоустроят порядка ста объектов.