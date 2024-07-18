На семи дорогах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

Так, ремонт «лежачих полицейских» завершили на дорогах в Коломне, Химках, Ивантеевке, в деревне Кулаково под Шатурой, в селе Барановское под Воскресенском, в поселке Курсаково под Истрой и в Малаховке городского округа Люберцы, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Искусственные неровности необходимы для принудительного снижения скорости. «Лежачие полицейские» расположены рядом с социально значимыми объектами и в потенциально опасных местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье благоустроят порядка ста объектов.