Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 28 сентября

Глава МИД России Сергей Лавров будет выступать на сессии Генассамблеи ООН 28 сентября. Об этом в среду, 11 сентября, сообщило РИА Новости, ссылаясь на слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

По словам Захаровой, помимо выступления на сессии у Лаврова запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Также у Лаврова запланировано участие в нескольких мероприятиях на полях Генассамблеи, в том числе и по линии БРИКС, двусторонних контактов с представителями организации.

Ранее сообщалось о том, что в ЕК заявили о готовности отказаться от российского газа, который идет транзитом по территории Украины.