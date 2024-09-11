В ЕС заявили, что смогут обойтись без российского газа, идущего через Украину

В ЕС готовы к возможному отказу от российского природного газа, который идет транзитом через Украину. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет «Коммерсантъ».

По словам Симсон, импорт газа из России является впечатляющим, но он упал на 30% с 2023 года. В Еврокомиссии тем временем считают допустимым использование европейскими компаниями украинской инфраструктуры для транзита газа даже после прекращения контактов с РФ.

Если быть более точными, Симсон сказала о том, что в Евросоюзе готовы жить без российского газа, который поставляется через Украину.

Напомним, ранее сообщалось о срыве украинской попытки завладеть буровой установкой в Черном море.