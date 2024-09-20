На севере Москвы рабочие стали пугать защитников деревьев бензопилами

В Хорошево-Мневниках в Москве рабочие пытаются вырубить более 500 здоровых деревьев, при этом работы ведут ночью и игнорируют жалобы населения. Защитникам посадок они угрожают бензопилами. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница.

Спорная ситуация развернулась на улице Маршала Тухачевского и бульваре генерала Карбышева. Жители заявили, что рабочие не показывают документов и проводят выпилы под покровом ночи, невзирая на закон о тишине. Все из-за строительства, которое ведется здесь два года. При этом недавно рабочие приехали на место с бензопилами и перцовыми баллончиками. Один даже применили против одного жителя, приезжала полиция.

«Быстро спилили порядка восьми деревьев, попрыгали в машины и удрали. Жители выбежали, но успели только заснять. На эту ночь мы уже подготовились, расписали дежурства, раздали свистки, фонари, договорились о сигнале SOS, когда они появятся. В 3:40 я услышала крики с бульвара, свистки, в наших чатах выложили сообщения, что приехали на «мерседесах» неустановленные лица, многие в масках, с перцовыми баллончиками и пилами. Я побежала во двор. И на бульваре, и во дворе было много дежурных, и много кто прибежал на крики и свист. Люди бросились вызывать полицию. Приехали очень быстро, как будто готовы были. Тут же две скорых прибыло», — добавила девушка.

По словам собеседницы, среди пильщиков были провокаторы, которые нарывались и пытались спровоцировать драку. Тем временем на бульваре жители тормозили технику. Ночами население выходит на дежурство, лишь бы защитить деревья и кустарники.

Девушка добавила, что жильцы написали множество заявлений в УМВД по СЗАО, а также в прокуратуры всех уровней. Пока ничего не дало результата.

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