На Симоновском валу в Москве остановили «Газель», набитую золотыми слитками на 18 млн рублей

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин 48 и 36 лет, перевозивших в своем микроавтобусе «Газель» 2,5 килограмма золота, проинформировала столичная прокуратура в Telegram-канале.

Отмечается, что по самым скромным подсчетам, вес драгметаллов в пересчете на рублевый эквивалент составил более 18,5 млн.

«Общая масса химически чистых драгоценных металлов в составе: химически чистого золота — не менее 2,5 кг, химически чистого серебра — не менее 41 гр.», — говорится в публикации.

Как сообщает ведомство, инцидент произошел на улице Симоновский Вал. Оба находившихся в машине мужчины добровольно выдали сумку со слитками драгоценных металлов, однако пока отказываются объяснить их появление в автомобиле.

Ранее стало известно, что в Московской области полицейские задержали лжесоцработницу, похитившую у пенсионерки 1,7 млн руб.