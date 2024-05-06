На скандальном конезаводе в Ставрополье заявили, что «болезней не обнаружено»
Фото: [Медиасток.рф]
Главный зоотехник Магомед Омаров заявил, что на заводе, где нашли истощенных и мертвых лошадей, якобы нет никаких проблем, в том числе и заболеваний. Об этом пишет RT.
По словам Магомеда Омарова, вся история с якобы жестоким обращением с животными распространилась, чтобы «скомпрометировать владельца» хозяйства в Ставрополье. Многие кадры с истощенными и мертвыми хвостатыми были сняты не у них на предприятии.
«Есть несколько фотографий, которые имеют к нам отношение. Но они сделаны в момент падежа, когда ветеринарные врачи не приехали на место и не сделали акт. Только после этого мертвых лошадей забирают. Умершие лошади были возрастными, им было по 20 лет», — сообщил Омаров.
Также собеседник канала отметил, что на заводе в настоящее время около 170 лошадей терской породы. Их проверили на наличие болезней: все животные здоровы.
Волонтер ранее при этом отмечала, что администрация конезавода не пускает специализированных ветеринаров, а владелец предприятия не выходят на связь. Часть сотрудников, осветивших историю в СМИ, якобы не допускают к работе. Правду устанавливает СК в рамках уголовного дела о жестоком обращении с животными.
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