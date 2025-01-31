РБК: на складах России скопилось 700 тыс. нераспроданных машин

По состоянию на начало 2025 года российские дистрибьюторы накопили около 700 тыс. нераспроданных новых автомобилей, сообщил источник РБК в автомобильной отрасли. Это число почти в два раза превышает уровень начала 2024 года, когда на складах было примерно 400 тыс. машин.

В имеющихся запасах более половины (около 52%) составляют автомобили, произведенные в России, а оставшаяся часть — импортные модели. Подобную оценку текущих остатков легковых и коммерческих автомобилей озвучивает и Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом».

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков указывает на 600 тыс. автомобилей в остатках, что является самым высоким уровнем как минимум с 2020 года, когда логистические проблемы, вызванные пандемией, привели к дисбалансу на рынке.

В 2023 году ситуация стабилизировалась, но в 2024 году предложение стало превышать спрос за счет наплыва китайских марок. По оценкам Целикова, из 500 тыс. имеющихся автомобилей свыше 400 тыс. — китайские, а 100 тыс. — российские. Примерно 100 тыс. составляют коммерческие транспортные средства.

Андрей Терлюкевич, гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр», оценивает запасы новых легковых автомобилей на начало года в 400-500 тыс. штук, что при текущих темпах продаж позволит обеспечить спрос на следующие 4-5 месяцев.

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