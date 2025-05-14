На Солнце произошла близкая к высочайшему классу вспышка

На протяжении среды, 14 мая, на Солнце была отмечена уже четвертая за день вспышка. Ее мощность была близка к высочайшему классу. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от сотрудников Института прикладной геофизики.

«14 мая в 14:19 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M7.7 продолжительностью 27 минут», — указали журналистам.

Эта вспышка по своей мощности была очень близка к высочайшему классу Х. Это уже четвертая такая вспышка, одна из них достигала самого высокого класса. Все они наблюдались в одной и той же группе солнечных пятен.

Ранее уже сообщалось, что ученые встревожились из-за повышенной геомагнитной активности Солнца. Специалисты регистрируют аномально большое количество солнечных пятен и частые вспышки наивысшего класса X. Все это чревато выходом из строя электроники на Земле.