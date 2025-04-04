На совещании с чиновниками Лукашенко призвал содержать любовниц за свой счет

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением платить за любовниц не из государственной казны. Соответствующее видео с его инициативой опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

Во время своей речи Лукашенко настоятельно рекомендовал чиновникам не расходовать по своему желанию деньги, которые должны идти на развитие спорта в стране.

«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то… вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте где хотите», — заявил Лукашенко собравшимся.

Также руководитель страны заверил, что можно легко отследить, на что на самом деле идут выделяемые средства.

Ранее сообщалось о том, что Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.