«На спорте — и точка», Abibas и «Три полоски» : Adidas откроется в России под новым названием

Как стало известно журналистам, Adidas в России откроется под руководством ливанской компании Dasher, которая недавно открыла аналог Zara в стране. Набирать сотрудников планируют в начале осени.

В Сети предположили, что Adidas в РФ откроется под другим названием, по аналогу с Zara, которая стала MAAG.

«Теперь, без шуток, будет Abibas»; «На спорте — и точка»; «Три полоски — и точка», — предлагают варианты нового названия россияне.

Другие юзеры выступили против возвращения ушедшей компании.

«Сначала они, махнув хвостом, ушли, оставили людей без работы. А теперь, когда поняли, что не хотят терять много бабла, возвращаются окольными путями»; «Нам это все не нужно. Тем более Adidas, в который одевались только гопники», — пишут комментаторы.

Ранее россияне рассказали о зверствах руководства Mars.