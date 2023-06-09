«На спорте — и точка», Abibas и «Три полоски» : Adidas откроется в России под новым названием
Россияне выступили против возвращения «бренда для гопников»
Фото: [AP/TASS]
Компания Adidas готовится вернуться на российский рынок. Открытие первых магазинов планируется 1 ноября 2023 года, сообщает Mash.
Как стало известно журналистам, Adidas в России откроется под руководством ливанской компании Dasher, которая недавно открыла аналог Zara в стране. Набирать сотрудников планируют в начале осени.
В Сети предположили, что Adidas в РФ откроется под другим названием, по аналогу с Zara, которая стала MAAG.
«Теперь, без шуток, будет Abibas»; «На спорте — и точка»; «Три полоски — и точка», — предлагают варианты нового названия россияне.
Другие юзеры выступили против возвращения ушедшей компании.
«Сначала они, махнув хвостом, ушли, оставили людей без работы. А теперь, когда поняли, что не хотят терять много бабла, возвращаются окольными путями»; «Нам это все не нужно. Тем более Adidas, в который одевались только гопники», — пишут комментаторы.
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