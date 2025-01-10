На Ставрополье многодетную мать подозревают в истязании четырехлетнего ребенка

Жительница села Безопасного Труновского округа на Ставрополье обнаружила четырехлетнего сына своей сестры в тяжелом состоянии и вызвала скорую помощь.

Прибывшие медики зафиксировали на теле ребенка большое количество гематом, ссадин и пролежней.

В отношении 27-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба краевого СУСК РФ, оценивается состояние еще двоих детей подозреваемой.

В региональном минздраве рассказали, что все трое детей находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Детей передадут органам опеки и попечительства.

Краевая прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей.

Ранее сообщалось о том, что многодетная семья из Сургута получит подарок после обращения к Путину.