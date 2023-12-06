На стенде Подмосковья на выставке «Россия» отметили День добровольца

На подмосковном стенде, открытом в рамках выставки «Россия», прошли праздничные мероприятия в честь Дня добровольца. Волонтеров региона поздравила глава областного МИСК Екатерина Швелидзе.

«Я от чистого сердца поздравляю всех неравнодушных жителей Московской области с праздником, спасибо, что в вашем сердце горит огонь, который помогает нам вместе совершать так много полезных и добрых дел», - обратилась она к добровольцам.

Представители «Волонтеров Подмосковья» из нескольких округов провели на стенде различные викторины, мастер-классы и игры, а также поделились своими историями вступления в волонтерское движение.

Стенд области посетила глава регионального ресурсного центра поддержки волонтерства в Одинцово Екатерина Скорикова. Она напомнила, что в области открыто восемь десятков пунктов сбора гуманитарной помощи, было отправлено около пяти тысяч тонн такого груза.

В настоящее время на официальном портале выставки проходит голосование за лучший стенд. Желающие поддержать Подмосковье могут зарегистрироваться на сайте и отдать свой голос за область.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев ознакомился с проектами воспитанников Центра молодежных инициатив в Протвино.