На столицу надвигаются морозы до –22 градусов и снегопад

По данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, в воскресенье, 1 февраля, жители столицы и области столкнутся с облачной погодой и осадками в виде снега — местами умеренного.

В столице днем температура воздуха будет колебаться от –16 до –18 градусов, а ночью опустится до –22 градусов. В Подмосковье дневные значения прогнозируются на уровне –16…–22 градусов, а ночью термометры покажут до –25 градусов.

Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 4–10 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 744–747 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в столице прогнозируют снег и порывистый ветер.