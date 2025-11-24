На страже иммунитета: какие дозы витамина С действительно работают против инфекций

Осенью, когда резко возрастает риск респираторных заболеваний, витамин C становится ключевым элементом защиты организма. Врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24.ru рассказала, как получать достаточно элемента для крепкого иммунитета.

Будучи мощным антиоксидантом, витамин C не только нейтрализует свободные радикалы, но и напрямую усиливает барьерные функции — стимулирует выработку коллагена для укрепления кожи и слизистых, активизирует фагоцитарную активность нейтрофилов и оптимизирует работу лимфоцитов. Поскольку человеческий организм утратил способность самостоятельно синтезировать этот витамин, его необходимо регулярно получать из внешних источников.

Наиболее эффективными натуральными поставщиками аскорбиновой кислоты, как пояснила врач, считаются свежие овощи и фрукты: болгарский перец, брокколи, киви, цитрусовые и шиповник. Важно помнить, что при длительной тепловой обработке содержание витамина значительно снижается — диетологи рекомендуют употреблять эти продукты сырыми или минимально обработанными.

Для тех, чей рацион не покрывает потребности, существуют современные формы добавок: липосомальные препараты с улучшенной биодоступностью, микроинкапсулированные формы для постепенного высвобождения и натуральные экстракты типа ацеролы.

Особое внимание поддержанию уровня витамина C следует уделять курильщикам, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями — именно эти группы наиболее уязвимы перед дефицитом. Безопасная суточная доза для взрослых составляет 2000 мг, однако уже 400 мг в день могут существенно усилить иммунную защиту.

При этом превышение рекомендованных дозировок без консультации врача недопустимо — возможны нарушения работы ЖКТ и риск образования оксалатных камней у предрасположенных лиц.

