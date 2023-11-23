На СВХ в Москве вспыхнула легковушка, движение перекрыто

Как сообщается в официальном аккаунте в соцсетях столичного Дептранса, инцидент произошел поздним вечером в четверг, 23 ноября, на востоке Москвы. Поясняется, что на Северо-Восточной хорде (СВХ) загорелся легковой автомобиль.

В районе Окружного проезда в настоящее время движение частично перекрыто экстренными службами. Водителей просят отнестись с пониманием и выбирать альтернативные маршруты проезда.

«На СВХ, в районе Окружного проезда, произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пешеход погиб под колесами автомобиля на Дмитровском шоссе в Подмосковье.