«На святое замахнулся»: гражданин России поставлял военную продукцию на Запад

Так, 40-летний мужчина покупал химзащиту online у частных организаций, а потом перепродавал ее через свой интернет-ресурс. Ее покупали в США, Германии, Греции и других странах. На бумаге продукция классифицировалась как шапки, маски и сумки.

Мужчина предпринял 11 попыток отправить товары за границу, но ему помешали сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы безопасности (ФСБ). При обысках у него нашли склад и более 200 единиц товаров для военных. Суд признал его виновным в контрабанде вооружением и отправил в тюрьму на три с половиной года.

«На святое замахнулся, пусть посидит и подумает!»; «Натовским военным отправлял принадлежности? А это не тянет на государственную измену?»; «Другой бизнес придумать не мог? Надо же додуматься», — написали пользователи Сети, комментируя новость.

Ранее россияне осудили соотечественника из Тюмени, который работал на СБУ.